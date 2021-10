Ibrahima Baïlo Ba, sur le chemin de l'école Diambars

Chaque année, des centaines de jeunes footballeurs sénégalais espèrent intégrer l'institut Diambars de Saly, chacun rêvant de marcher sur les pas d'Idrissa Gueye ou de Bamba Dieng. Cette année, Ibrahima Baïlo Ba fait partie des élus de la promotion 2021-2022. À bientôt 11 ans, il sait que la voie royale s'ouvre sous ses pieds, à lui de la suivre.

Le dernier lionceau de la famille

Mamadou Ba attend seul sur le parvis du stade de Mbour. Le rendez-vous est fixé à 9 heures du matin, ce vendredi 8 octobre 2021 et, le soleil cognant déjà fort, c'est d'un pas convaincu et le sourire au bord des lèvres que le jeune homme grimpe à l'arrière de la voiture. C'est la fin de la saison des pluies, celle où l'on transpire au premier mouvement., lance-t-il, sur un ton peut-être un peu gêné, avant de boucler sa ceinture. La famille Ba habite le quartier Médine, à Mbour. La ville est connue pour son immense marché des pêcheurs et le triomphant retour des pirogues aux mille couleurs, chaque jour, avant le coucher du soleil. Au village, les odeurs sont parfois nauséabondes lorsque l'on s'immisce près de la plage et des entrepôts où sont entassés les poissons. Mais Médine est à l'écart de la criée., indique Mamadou. Il est le grand frère d'Ibrahima, un jeune milieu de terrain admis à l'institut Diambars pour la rentrée 2021-2022, reconnu pour avoir formé le milieu du PSG Idrissa Gana Gueye, ou plus récemment, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Bamba Dieng.Dans la cour, Ibrahima Baïlo Ba se tient droit. Il est vêtu d'un tee-shirt blanc à l'effigie de Diambars et d'un survêtement à carreaux assorti. Son sourire peine à dissimuler sa timidité. Il n'a que 10 ans., précise-t-il. Même si c'est sa silhouette longiligne qui attire d'abord l'œil, c'est pour son aisance balle au pied qu'il a été retenu parmi les 23 nouveaux pensionnaires du centre de formation de Diambars., vante Mamadou. Trouver les intervalles, aller de l'avant, c'est ce qu'aime à faire le petit dernier