Hyphen Hyphen : "On s'est rendu compte que le foot féminin intéressait les gens"

Ils sont trois, ils sont niçois et depuis 2011, ils forment Hyphen Hyphen, un groupe qui mêle pop, rock et électro. Au départ, rien ne prédestinait Santa (chant, piano), Adam (guitare) et Line (basse) à croiser la route du ballon rond, jusqu'à ce que l'UEFA choisisse leur morceau Too Young comme hymne officiel de l'Euro 2022. Mais quoi de plus logique finalement, quand on sait que "hyphen" signifie "trait d'union" en anglais ?

"Il a fallu qu'on attende de voir la pub sur TF1 pour avoir la confirmation que c'était bien réel et que le plan n'était finalement pas tombé à l'eau." Line

Non, on l'avait composé bien avant, ce n'est pas un morceau commandé. C'est d'ailleurs comme ça que l'UEFA est tombée dessus, et visiblement, ils l'ont bien aimé puisqu'ils nous ont proposé d'en faire l'hymne de la compétition.Au départ, c'était vraiment bizarre, on n'arrivait absolument pas à y croire. On stressait tous les jours, et il a fallu qu'on attende de voir la pub sur TF1 pour avoir la confirmation que c'était bien réel et que le plan n'était finalement pas tombé à l'eau.On était comme des dingues, c'était vraiment hyper émouvant. D'autant plus qu'on a composé ce morceau avec l'idée qu'il résonne dans de grands espaces. Donc en faire l'hymne officiel d'un Euro de foot, c'est une belle manière de l'habiller.Le message derrière, c'est de dire qu'on n'est jamais vraiment seul. Il y a toujours une lumière allumée, et quand ça ne va pas, on est tous ensemble. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le foot, c'est d'ailleurs ça qui est beau, ce côté rassembleur, uni par une même énergie, sans que quiconque ne se juge.Un peu comme ce que l'on peut ressentir lors d'un concert.En tout cas, les deux peuvent remplir des stades !