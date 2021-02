Hyères, le géant français de demain ?

On l'attendait à Toulon, il s'est rêvé à l'OM, mais c'est finalement - et contre toute attente - à Hyères, en National 2, que Mourad Boudjellal a posé ses valises remplies de billets. Actionnaire majoritaire de la SASP du Hyères Football Club dont la création a été actée ce mardi, l'ancien président du Rugby club toulonnais prendra dès le 1er juillet les commandes du club varois, avec l'ambition de le placer sur la carte du foot français. À ses côtés, Nicolas Anelka enfile le costume de directeur sportif. Voilà qui promet.

Boudjellal et Anelka débarquent officiellement à Hyères

"Nous nous réjouissons pour le club hyérois de cette évolution et espérons les retrouver très bientôt sur les terrains."Claude Joye, propriétaire du SC Toulon

Le HFC, une 2 CV sacrément tunée

Stade Perruc, samedi 22 août 2020. Pour la reprise du National 2, le Hyères Football Club reçoit un adversaire de prestige, la réserve de l'Olympique de Marseille, et un invité surprise : Mourad Boudjellal, associé depuis quelques semaines à un projet de rachat de l'OM. Si l'ancien président du Rugby club toulonnais semble donc surtout venu pour les minots marseillais, l'occasion est trop belle pour Jean-Pierre Blasco, le président hyérois. À la buvette, le dirigeant s'approche de Boudjellal et lui indique son siège :Une simple boutade, alors. Une prémonition, en fait : mardi, les deux hommes se sont retrouvés dans le bureau du maire de la cité varoise Jean-Pierre Giran, pour y signer une convention actant la création au 1juillet de la SASP (Société anonyme sportive professionnelle) du Hyères FC. Son actionnaire majoritaire ? Boudjellal, futur boss, donc, du HFC. Son nouveau directeur sportif ? Nicolas Anelka. Rien que ça.Qui l'eût cru ? Pas Jean-Pierre Blasco, gentiment éconduit en août par un Boudjellal concentré de son propre aveu sur un autre projet, et forcément surpris début décembre lorsque l'avocat de l'homme d'affaires a pris attache avec celui du club. Surpris, mais pas fermé. C'est que présider un club de N2 est une tâche ardue et chronophage.