Hwang Ui-jo, speed game

Monsieur 46%. Depuis le début de l'année 2021, Hwang Ui-jo est impliqué dans presque la moitié des buts de Bordeaux en Ligue 1. Aucun autre joueur de l'Hexagone ne porte un tel poids dans sa formation, preuve du flair des Girondins au moment de signer le Sud-Coréen il y a deux ans. Devenu indispensable à son club, auteur d'un début de saison furieux (déjà 4 buts), titulaire indiscutable en sélection, le gamin de Seongnam est aussi une véritable star au Pays du Matin calme. Il partait pourtant de loin puisque plus grand monde ne croyait en lui avant un inattendu déclic survenu en 2018.

Foot universitaire et exil au Japon

N'en déplaise à son voisin Kim Jong-un, la Corée du Sud se porte et s'exporte plutôt bien. Avec les BTS en étendard, la K-Pop est désormais regardée et écoutée aux quatre coins du globe.cartonne sur Netflix, au point que vous verrez certainement débarquer les costumes de la série pour Halloween. Et pendant ce temps-là, Hwang Ui-jo donne le tempo aux Girondins de Bordeaux. L'attaquant de 29 ans est le joueur le plus décisif de son équipe depuis le début de saison, avec quatre buts et une passe dé. Une confirmation, bien que le digne représentant de sa nation ait auparavant dû nager à contre-courant. Tout a changé il y a un peu plus de trois ans de cela, sur l'île de Java.Août 2018. La Coupe du monde en Russie a tourné court pour les, éliminés en phase de poules. Leurs cadets se chargent de prendre le relais.