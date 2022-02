Hulk : "J'ai vu des gars s'écarter devant ma frappe"

La saison passée, Givanildo Vieira de Sousa, dit Hulk, est revenu jouer au Brésil. Avec l'Atlético Mineiro, il a remporté le championnat, la coupe nationale et le championnat régional du Minas Geras. Meilleur buteur du club avec 36 pions, l'attaquant a la Coupe du monde 2022 dans le viseur, alors qu'il facturera 36 ans. Choix de carrière, surnom, transpiration, Brésil-Allemagne, on passe tout en revue.

C'est pour ça que je voulais revenir ici à 34 ans : amener le titre à l'Atlético Mineiro cinquante ans après le dernier.Non, pas du tout. Ici, même les équipes moins fortes sur le papier ont des joueurs de qualité, on est au Brésil !C'est difficile à comprendre pour qui ne vit pas le football au jour le jour. En Chine, le football, c'est récent, il se développe, ils ont décidé de limiter le nombre d'étrangers par équipe à quatre joueurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de qualités, mais ici au Brésil, c'est plus facile de jouer avec les autres, notamment parce qu'on a beaucoup de joueurs d'expérience, qui sentent le foot. C'est logique en fait : il est plus facile de jouer au sein d'une équipe comme le Real Madrid ou le Barça que dans une petite équipe. En Chine, j'avais beau jouer devant, je devais parfois énormément redescendre pour toucher le ballon.C'était une énorme surprise quand je suis arrivé là-bas, parce que c'était à Shanghai, je me dis :Sauf qu'en fait, quand je suis arrivé au club en 2016, on devait amener nous-mêmes notre matos pour les matchs. On n'avait pas le droit d'échanger nos maillots à la fin aussi. Aujourd'hui, ça a changé, Shanghai a un gros stade, des équipements, tout a évolué. Mais moi qui m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, je suis arrivé, et ils étaient encore en construction.J'étais dans une ville immense, pourtant, c'est là-bas que j'avais la vie la plus tranquille. Je pouvais aller faire les courses, des balades dans la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com