Hugo Lloris, un patron à 123 sélections en équipe de France

En Bosnie, Hugo Lloris a fêté sa 123e apparition sous le maillot frappé du coq, devenant ainsi le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France aux côtés de Thierry Henry. Surtout, le capitaine des Bleus a profité de cette soirée symbolique pour rappeler qu'il était un gardien au talent immense, en plus d'un leader incontestable depuis le Mondial en Russie.

À la poursuite de Thuram

Dans un monde où les lignes de statistiques sont parfois devenues plus importantes que tout, Hugo Lloris est venu rappeler, une fois de plus, que les gardiens ont aussi le droit de briller. À Sarajevo, les buts n'ont pas plu comme dans un Mongolie-Japon, mais le portier des Bleus s'est chargé d'assurer le spectacle en signant un geste de très grande classe qui pourrait (presque) faire oublier le but victorieux d'Antoine Griezmann à l'heure de jeu. 26minute : le corner de Miralem Pjanic est repris aux six mètres par Anel Ahmedhodzic, dont la tête piquée est destinée à faire trembler les filets et la France. Mais pas Hugo Lloris. Le champion du monde a répondu avec un arrêt réflexe exceptionnel de la main gauche, renvoyant peut-être les plus anciens à la parade historique de Gordon Banks devant Pelé au Mondial 1970. Trêve de comparaisons délicates : Lloris a fait du Lloris, permettant aux Bleus de ne pas courir après le score et rappelant qu'il était indiscutablement l'un des tauliers de cette équipe de France. Il fallait bien une petite merveille et un 56clean sheet - record absolu, évidemment - pour fêter sa 123cape sous le maillot tricolore.Il n'y a pas besoin d'être dans la tête de Didier Deschamps pour savoir que le premier nom posé sur une feuille de match est celui d'Hugo Lloris (à égalité avec Antoine Griezmann, allez). Dans ce tunnel d'une semaine, les deux cadres de DD auront été les seuls à avoir été à chaque fois titulaires. Ce mercredi soir, en Bosnie, ils ont aussi chacun pu écrire leur grande histoire en équipe de France à leur manière : Griezmann a dépassé David Trezeguet au classement des meilleurs artilleurs tricolores (35 pions), Lloris a égalé les 123 apparitions de Thierry Henry, devenant le deuxième joueur le plus capé en Bleu aux côtés de l'ancien attaquant et derrière Lilian Lire la suite de l'article sur SoFoot.com