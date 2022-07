Hugo Ekitike, déjà dans le grand monde

Quatrième attaquant de Reims il y a moins d'un an, Hugo Ekitike change complètement de dimension en débarquant dans le club de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Bon choix de carrière, ou décision trop risquée ?

Allô, Newcastle ?

Vejle, Danemark, à 200 kilomètres à l'ouest de Copenhague. En ce 14 mai 2021, pas de pression pour Vejle-Kolding : le club local va se maintenir en D1. Face à Odense, un certain Ekitike ouvre la marque dès la treizième minute. Son troisième but en onze matchs, depuis le début de son prêt en janvier (Ekitike avait jusque-là disputé 86 minutes, en L1). 15 juillet, 427 jours plus tard. Hugo Ekitike vient d'être prêté avec option d'achat obligatoire, qui devrait s'élever à plus de 30 millions d'euros, au Paris Saint-Germain de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le toujours très scruté Transfermarkt l'évaluait à un peine un million d'euros, il y a justement 427 jours.Dans la série "", Hugo Ekitike vient donc de passer du point mort à la cinquième vitesse en un éclair. En début de saison dernière, le palindrome le plus cher de France partait en effet quatrième attaquant dans la hiérarchie rémoise (derrière des joueurs comme El Bilal Touré, Kaj Sierhuis, Mitchell van Bergen, Anastásios Dónis ou Fraser Hornby) dans un secteur orphelin de Boulaye Dia (parti à Villarreal) et sujet à interrogations majeures. Pourtant, pas besoin de sortir le chéquier pour Jean-Pierre Caillot et Mathieu Lacour : l'attaquant numéro 1 se trouvait devant leurs yeux. Avec une confiance en soi inébranlable et une certaine dose de culot, Ekitike est petit à petit devenu l'artificier numéro 1 du Stade de Reims.Au final, malgré une absence de plusieurs semaines en début d'année pour une blessure aux ischios-jambiers (24 matchs joués, quinze titularisations), Ekitike a inscrit 23,3% des buts de Reims (10/43) en devenant le plus jeune joueur à claquer dix pions dans l'élite depuis Francis Meano (légende rémoise, en passant) en 1949/50. Il faut ajouter à ce bilan trois passes décisives, un sang-froid assez impressionnant pour son âge lorsqu'il faut conclure et toute une palette technique. Le petit jeune de Cormontreuil, son premier club dans la banlieue rémoise, a fini par faire complètement vriller l'Europe du foot. À commencer par Newcastle, nouveau riche et prêt à des folies depuis janvier (mais qui repart bredouille, et certainement bien frustré).

Le Paris Saint-Germain est