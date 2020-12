"Houllier à Lens, c'était un peu du Bielsa"

Le Touquet, Noeux-les-Mines, Lens, Gérard Houllier était avant tout un enfant du Pas-de-Calais. C'est là qu'il a fait ses classes, là qu'il a laissé la trace indélébile d'un entraîneur avant-gardiste que Gervais Martel allait interviewer avec ses cassettes audio en 1983...

"Quand il débarque à Lens, il avait une trentaine d'années. C'est là où il a fait ses classes avec la génération Vercruysse, Sénac, Piette. Gérard a été une forte rencontre pour moi. Un jour, on perd un match de merde à Bollaert où il m'avait mis capitaine. Je n'arrivais quasiment pas à dormir. Vers 4-5 heures je me lève et je sors prendre l'air, je n'arrivais pas à passer à autre chose. Je lui passe un coup de fil et je pars chez lui à côté d'Arras. À 6 heures du matin, il m'a reçu, j'étais là avec les croissants. On a pris le petit-déj'. Après je me sentais mieux. Peu de temps après, il m'a rendu l'ascenseur en se pointant chez moi à 9h avec les croissants. Ça c'était Gérard. Sous ses aspects de prof, il était très ambitieux avec une intelligence supérieure et beaucoup d'humanité. Il s'intéressait à d'autres choses que le foot, notamment l'ésotérisme. Il était très dans la recherche, dans la pensée constructive. On échangeait des bouquins que j'ai toujours 40 ans après. C'était un vrai stratège. Lens était un bon club pour lui, il avait des jeunes à l'écoute qui adhéraient à son discours. Ça correspondait à la marche qu'il était en train de franchir. La première saison avec lui à Lens on termine 4et on décroche l'Europe. S'il fallait une image, Houllier à Lens, c'était un peu du Bielsa par sa connaissance très pointue du football. Il avait un visage frais, plein de passion, luminaire, il était toujours positif tout en étant un gros bosseur. Dans les causeries, tu avais toujours l'impression qu'il avait les mots justes au bon moment, notamment pour calmer les joueurs. Même si les deux saisons suivantes au Racing ont été plus compliquées. À la fin, certains étaient peut-être un peu plus agacés, peut-être qu'il