Hopiho : " Au Cameroun, les cœurs ne sont toujours pas apaisés "

TRIBUNE - L'artiste camerounais Hopiho, installé au Canada, est revenu dans son pays pour assister à la CAN. Mais c'est le sentiment d'injustice qui le traverse actuellement, révolté autant par l'action du gouvernement local que par le cynisme des médias étrangers.

La bière K44 a coulé à flot au Cameroun dans la nuit du 29 au 30 janvier. La probante victoire des Lions indomptables sur la vaillante équipe gambienne a plongé le pays dans l'euphorie totale. Après une semaine particulièrement éprouvante, cette qualification pour les demi-finales de la Coupe d' Afrique des nations (CAN) apporte un peu de baume au cœur d'un peuple meurtri. Il faut dire que le Cameroun avait besoin d'une raison pour se réjouir, car les derniers jours ont été extrêmement éprouvants. Longtemps attendue, maintes fois repoussée, cette édition de la CAN n'apporte pas la joie escomptée aux compatriotes de Samuel Eto'o. Loin de là! Les sept derniers jours ont été plutôt douloureux pour la population camerounaise. Le 23 janvier dernier, un incendie dans une boîte de nuit de Yaoundé a fait une quinzaine de morts et des dizaines de blessés. Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, le drame du stade Olembé est survenu quelques jours plus tard. Bilan : 8 morts et une trentaine de blessés. Quand on ajoute à cela les accusations de tricherie dont le Cameroun a été victime, on peut aisément comprendre le ras-le-bol de certains citoyens camerounais. Ils l'ont mauvaise, car leur pays est sans cesse vilipendé par des médias internationaux qui semblent plus intéressés par les polémiques, que par le football africain. Ils en veulent à ces journalistes qui s'empressent de publier des informations calomnieuses sans faire de vérifications au préalable, et ils en veulent au peuple ivoirien également. Alors qu'elle était de bonne guerre au départ, la rivalité entre Camerounais et Ivoiriens a tourné au vinaigre très rapidement. Les deux peuples, qui s'apprécient mutuellement, ont eu des propos durs l'un envers l'autre au cours des derniers jours. Les Camerounais n'avaient pas apprécié que de nombreuses personnalités ivoiriennes affichent ouvertement leur soutien aux Comores lors du tour précédent. C'est la raison pour laquelle l'équipe ivoirienne a été copieusement huée lors du match qui l'opposait face à l'Égypte au stade Japoma. S'en est suivi une guerre des mots où la bassesse était à l'ordre du jour. Voyant les choses dégénérer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com