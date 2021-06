Hongrie-France : les rencontres de l'équipe du troisième type

Puisque Didier Deschamps semble satisfait de son onze d'extra-terrestres, il y a peu de chance que le sélectionneur aligne ce samedi après-midi contre la Hongrie (15h) une équipe fondamentalement différente de ses trois dernières sorties. Les coiffeurs attendront leur tour.

HongrieFrance 19/06/2021 Euro 2020 - Groupe F Diffusion sur

C'est un drôle de vaisseau posé à quelques encablures de l'immense gare ferroviaire de Budapest et à cinq stations de métro de l'hyper-centre. Un vestige de l'époque dorée du sport magyar, remis à neuf pour donner un nouvel élan à cette nation en quête de sa gloire passée. Ce samedi, cette Puskás Arena sera pleine à ras bord et chauffée à blanc par les 35 degrés annoncés et des milliers de bonshommes vêtus de noir. Au milieu de tout ce décorum impressionnant, sur la pelouse, onze gus à propos desquels l'Europe entière se demande déjà d'où ils viennent, si ce n'est de France. Sur les titulaires à Munich, neuf sont champions du monde. Et vu l'impression dégagée mardi, on peut se douter qu'ils en ont encore suffisamment sous la pédale pour réaliser quelques miracles d'ici le 11 juillet., récitait robotiquement leur capitaine Hugo Lloris.