Hommage à ceux qui se battent pour sauver le foot amateur

Tout le monde ou presque semble oublier que le foot est d'abord un jeu. Un plaisir simple qui manque à des millions de gens, qui malgré tout continuent d'entretenir la même flamme pour le ballon rond.

Le foot français tremble sur ses bases, il se découvre colosse aux pieds d'argile dont la frappe risque gravement de manquer de puissance. Les droits télé s'effondrent après le naufrage de Mediapro. La L1 se déroule dans des enceintes vides qui puent la tristesse, tels des théâtres fantômes qui raisonnent à vide de chants crachés par des haut-parleurs. De Marseille à Bordeaux, les directions de clubs et les supporters ne savent plus se parler et, privés de leurs tribunes, les ultras sont à cran. Tout le monde s'inquiète. Le sport numéro 1 dans l'Hexagone serait en train de chuter du podium dans le cœur de nos compatriotes, y compris chez les plus jeunes, gavés de NBA et d'e-sport. Bref, nous assisterions à la chute d'un empire.Mais dans ce contexte terrible et déprimant de la pandémie, aveuglé par le clignotement des lumières, et la peur qu'elles s'éteignent sur les stars à crampons, sans oublier les aléas de l'OM ou du PSG, tout le monde semble oublier que le foot est d'abord un jeu. Un plaisir simple qui manque à des millions de gens, qui malgré tout continuent d'entretenir la même flamme pour le ballon rond. Leur amour se révèle intact, leur passion bien plus grande qu'avant (peut-être renforcée par l'absence). Car la France, en la matière, est d'abord davantage un pays de pratiquant-es que de croyants. Les footeux/footeuses et les Footix. Pour résumer, depuis toujours, on tape le cuir d'abord avant de le regarder rentrer dans une cage sur son smartphone ou sa tablette. D'où cette incroyable richesse de notre si réputée formation. D'où ces millions de licencié-es, bénévoles et dirigeants qui se retrouvent sur les terrains et à la buvette, dans tout le pays, des rectangles dégarnis au fin fond de la Creuse aux synthés qui bordent le périphérique des grandes villes.Pendant que l'angoisse pour l'avenir de notre élite occupe les esprits, qui prend la peine de mesurer à quel point l'amour du foot reste chevillé au ventre de la patrie ? Malgré le confinement et surtout les restrictions, partout, ce foot-là, pétri de dévouement et de dévotion, ce fameux lien social dont se gargarisent nos politiques, n'a jamais déposé les armes ni les chasubles, malgré le peu d'aide(s) qu'il a reçue. Il faut regarder du côté des animateurs qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com