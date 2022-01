Hoffenheim nouveau troisième, Nkunku régale avec Leipzig

La course au top 4 bat son plein en Bundesliga. Et le vainqueur de l'après-midi se nomme Hoffenheim, désormais troisième au bénéfice de sa victoire sur Augsbourg (3-1). Le TSG profite des faux pas de Fribourg et Leverkusen, accrochés respectivement par Bielefeld (2-2) et l'Union Berlin (2-2). Leipzig peut encore y croire puisque sa démonstration contre Mayence lui permet de revenir à cinq points du quatrième (4-1). Christopher Nkunku a fait le show en inscrivant un but et en offrant deux passes décisives. En bas de tableau, Stuttgart et Greuther Fürth n'ont pas pu se départager (0-0).

RB Leipzig 4-1 FSV Mayence 05

TSG 1899 Hoffenheim 3-1 FC Augsbourg

Incapable de gagner à l'extérieur, Leipzig capitalise à domicile. Le RasenBallsport a fait le job face à Mayence, bien aidé par l'expulsion précoce d'Alexander Hack, coupable d'avoir détourné une frappe du haut du bras alors que le but avait été déserté par le portier (19). Le tournant du match puisqu'en plus du carton rouge, l'arbitre a désigné le point de penalty. André Silva ne s'est alors pas fait prier (21). Pour la première fois de la saison en Bundesliga, Christopher Nkunku était remplaçant. Cela ne l'a pas empêché de briller. Entré à la mi-temps, il a d'emblée délivré une passe décisive à Dominik Szoboszlai (47), qui lui a rendu la pareille (58). Le Français a ensuite repris le costume de passeur, cette fois pour Silva (61). Tout ça en à peine un quart d'heure. Partition sans fausse note pour Leipzig, qui passe devant son adversaire du jour et reste à six points du top 4.Quand Ihlas Bebou marque cette saison, le Togolais ne fait pas les choses à moitié. S'il ne… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com