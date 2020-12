Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Hoffenheim enchaine contre Augsburg Reuters • 07/12/2020 à 23:23







Hoffenheim enchaine contre Augsburg par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir s'affrontait Hoffenheim et Augsbourg pour le compte de la dixième journée de Bundesliga à la PreZero Arena. Ce sont les locaux qui se sont imposés sur le score de 3-1 après un match bien maîtrisé. Les buts ont été inscrits par l'homonyme de l'attaquant d'Aston Villa Grillitsch aux dix-septième et quarante sixième et par Bebou à la cinquantième minute. Avant la pause les visiteurs avaient égalisé à la trente et unième minute. Cette victoire leur permet de passer juste devant leurs adversaires du soir à la dixième place du championnat. C'est le cinquième match sans défaite consécutif pour les joueurs d'Hoffenheim.