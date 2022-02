Hiver 1986-1987 : une trêve sans fin

Imaginez un peu que notre Ligue 1 arrêtée le 20 décembre dernier ne reprenne qu'aujourd'hui, 28 février, après plus de deux mois de pause hivernale ! C'est pourtant ce qui s'est passé lors de l'hiver 1986-1987 qui a vu la plus longue trêve de l'histoire de notre championnat. Une expérience jamais renouvelée...

Stages d'hiver au soleil

Dans les années 1980 marquées par la Guerre (très) froide, cette boutade indiquait que les Soviétiques nous balançaient des grands gels avant de nous envahir. Il faut dire qu'à cette époque, les hivers étaient très, très rigoureux. Notamment celui de 1982 et surtout celui de 1985 qui avait poussé la bande à Jalons (Basile de Koch, Frigide Barjot, Karl Zéro) à organiser une manifestation contre le froid au métro Glacière avec ces slogans :Et le foot dans tout ça ? Eh bien notre championnat, victime de ces intempéries, avait subi reports de matchs et blessures à cause des terrains gelés ou enneigés. C'est pourquoi la Ligue décida d'instaurer une longue trêve hivernale débutée le 20 décembre 1986 et s'achevant le 28 février 1987. Outre l'intégrité physique des joueurs qu'on avait cherché à préserver,, rembobinaiten janvier 2007. Quelque part, la France imitait un peu la Bundesliga (l'Allemagne, c'était la RFA à l'époque) et sa longue trêve hivernale. En clair, le calendrier s'était étiré de telle sorte qu'une équipe comme l'OM, par exemple, avait disputé son dernier match d'avant la césure le 20 décembre 1986 contre Laval (0-0) puis avait repris le 1mars 1987 contre Rennes (0-0). Son dernier match de la saison contre Monaco (2-0) fut joué le 5 juin 1987 ! En Coupe de France, les 32de finale qui tombaient habituellement fin janvier ou début février se jouèrent le 21 mars 1987 et la finale Bordeaux-OM (2-0) prit place au Parc le 10 juin 1987.Avant la trêve, Girondins et Phocéens se tiraient déjà la bourre pour la première place d'une D1 où émargeaient aussi des clubs aujourd'hui éloignés de l'élite comme Toulon, Le Havre et Laval ou disparu, tel le RC Paris. Dans la perspective d'une reprise très tardive, les clubs D1 et de D2 durent donc occuper leurs joueurs en aménageant cette longue plage par toutes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com