Hicham M'Laab : "À Bergerac, nous sommes une équipe de clébards"

Dix jours après le scalp de l'AS Saint-Étienne, le Bergerac Périgueux FC, leader de son groupe de N2, retrouve le stade Francis-Rongiéras de Périgueux pour un quart de Coupe de France contre Versailles. Dans ses rangs, Hicham M'Laab, passé par le centre de formation du Stade rennais puis par les réserves du RC Lens, du FC Nantes et du Paris Saint-Germain. Auteur du tir au but de la qualification contre Metz en 32es de finale, l'attaquant de 31 ans, éducateur à la ville, rêve de voir l'épopée se prolonger. Pourquoi pas jusqu'au Stade de France. Une enceinte qui ne lui est pas inconnue puisqu'il y avait marqué en 2008 lors de la finale de Gambardella remportée par les Rennais 3-0 contre Bordeaux.

Bergerac Versailles 09/02/2022 à 18h30 Coupe de France Diffusion sur

Comme un rêve éveillé. C'est historique pour le club et pour les joueurs. On arrive à allier la coupe et le championnat, c'est super. On vit un truc de malades. C'est une aventure que je souhaite à tout joueur amateur. Être leader de N2 et jouer pour une place dans le dernier carré d'une des plus belles compétitions de France, quel kiff !Comme tout le monde, il y a une petite déception parce qu'on joue cette compétition pour tomber des gros. Après, ça nous donne aussi plus de chances d'accéder à la demi-finale. C'est du 50/50 alors que quand tu joues une Ligue 1, tu pars outsider. Là, c'est comme un match de championnat et tu te dis :Après, tu es à 90 minutes du Stade de France... C'est pas mal non plus. Maintenant, il n'y a plus qu'à transformer ce rêve en réalité.Je suis un privilégié parce que ce sont de grands clubs. Ça m'a enrichi en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com