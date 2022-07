Hervin Ongenda à Botoșani : une romance roumaine

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 28e épisode, détour par la petite bourgade de Botoșani, au nord-est de la Roumanie. C'est dans un club stable, mais modeste que le titi parisien Hervin Ongenda a trouvé chaussure à son pied, grâce à un propriétaire dévoué pour son bien-être. Une histoire singulière et touchante, en deux actes, de laquelle restera ce postulat vu et revu : Ongenda est un esthète délicieux coincé entre les agents véreux, et qui n'a jamais su se donner les moyens de tutoyer les sommets.

À la conquête de l'Est

Valeriu Iftime est un authentique, patron d'Elsaco, un géant roumain de l'énergétique. Rares sont ceux qui savent que derrière son premier million de lei (203 000 euros), se cache l'implantation d'un système informatique d'automatisation à distance entre Slobozia et Călărași, quelque part dans le sud du pays. Mais c'est surtout un personnage haut en couleur, passionné de chevaux et de football., glisse-t-il à propos de l'opium du peuple. Et quand on aime le spectacle, on a forcément un penchant développé pour les artistes. En juillet 2018, le propriétaire du FC Botoșani n'avait pas encore dépassé la soixantaine. Mais il lui a suffi d'assister à un entraînement pour s'éprendre d'un des trop nombreux talents perdus du Camp des Loges : Hervin Ongenda."Qu'est-ce que je vais devenir, maintenant ?"Si le meneur de jeu né en 1995 est tombé dans l'oubli en France, la faute à des passages non concluants à Bastia, Zwolle et même... Murcie, en D3 espagnole, l'histoire est radicalement différente au-delà des Carpates., lâche Iftime, en