Hervé Mathoux : "Le tambour ne me pose pas de problème !"

Après avoir fait le buzz pour ses propos sur les supporters, indiquant sur Canal + préférer "un public focalisé sur le jeu" plutôt que "du tambourin", Hervé Mathoux s'explique. S'il reconnaît une forme de maladresse, le journaliste parle d'un mauvais procès et réaffirme ses goûts.

"Le mec qui tourne le dos au jeu, moi, ça me choque. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, voilà."

Pas loin, quand même ! Je viens de rejeter un coup d'œil sur Twitter, pfff... On sait ce que c'est, les procès staliniens n'ont qu'à bien se tenir. Sur les réseaux sociaux, certains partent dans des interprétations complètement délirantes en se basant sur quatre mots...Les gens qui mettent de l'ambiance, qui jouent du tambour ou autre, ne me posent pas de problème. Je trouve ça 100 fois mieux que le silence ou qu'un stade mort. Mais, pour moi, il y a deux philosophies dans la manière de regarder le foot. Celle que je préfère, et que j'appelle la culture "à l'anglaise", est celle qui considère que l'essentiel repose sur le jeu, sur les joueurs, que ce qu'il se passe sur le terrain est plus important que tout. Chose assez différente d'une deuxième philosophie, celle des Ultras, par exemple. Pourquoi ne verra-t-on jamais de kapo dans un stade anglais ? Parce que tourner le dos au spectacle, dans la culture anglaise, c'est impossible et ça ne peut pas exister. Dans la culture anglaise, on ne tourne pas le dos au jeu.