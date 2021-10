Hervé et Patrick Revelli : " Les frères Hernandez doivent profiter de ces instants partagés en Bleu "

23 mars 1974. Face à la Roumanie, au Parc des Princes, Hervé et Patrick Revelli jouent ensemble pendant 25 minutes. Dernier des deux bouts de match que les frères ont partagés sous la tunique de l'équipe de France. Depuis, plus aucune fratrie n'a arboré conjointement le maillot bleu. Quarante-sept ans plus tard, avant que Lucas et Theo Hernandez n'éclipsent leur accomplissement, les frères Revelli reviennent sur cette particularité qu'est d'accompagner son fraternel en sélection.

"On avait l'habitude, on était tous les jours à l'entraînement ensemble, on jouait dans la même équipe le week-end, pour nous c'était juste une question de changer de couleur de maillot. Du vert, on passait au bleu."Patrick Revelli

Ah beaucoup de fierté ! On y pensait souvent, à cette possibilité d'être sélectionnés ensemble. Moi, j'avais fait le plus dur en étant sélectionné de mon côté, il ne manquait plus que lui.En ce qui me concerne, j'ai surtout pensé à mon papa. Il a toujours été dans le football, il a toujours été passionné. Il était mineur de fond, donc vous imaginez un peu la joie qu'il a pu avoir quand il a appris que deux de ses enfants ont été sélectionnés avec les Bleus.Oui, les parents, je me rappelle, ils étaient très heureux de voir deux de leurs fils en équipe de France.C'est sûr que de retrouver Hervé, c'était la cerise sur le gâteau !À l'époque, on avait une ossature très stéphanoise en équipe de France, donc on se connaissait tous. Ça n'a pas été très compliqué pour lui, on jouait tous dans le même club ou presque. Moi, en revanche, c'était plus difficile quand je suis arrivé, car j'ai dû faire avec des joueurs de différentes formations.C'était une bonne ambiance, très familière, les autres joueurs étaient super sympas avec nous et même très contents pour nous !