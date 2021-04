Henrikh Mkhitaryan, il était un diable de Manchester United

Élément le plus dangereux de la Roma, qui compte énormément sur lui pour remporter la Ligue Europa, Henrikh Mkhitaryan retrouve en demi-finales de la compétition un Manchester United où il a passé moins de deux saisons entre 2016 et 2018. Un passage chez les Red Devils plutôt court, mais qui a fait grandir l'Arménien pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui.

Vidéo

"Très

4 mai 2017, Friends Arena de Solna, en Suède. La deuxième mi-temps de cet Ajax Amsterdam-Manchester United ne fait que commencer, mais Henrikh Mkhitaryan vient déjà de mettre un terme à sa finale de Ligue Europa. Dans un style peu académique qui ne lui ressemble pas vraiment, l'Arménien se retrouve à la retombée d'un corner et joue de sa souplesse pour envoyer la quille au fond des cages d'André Onana. Le deuxième but de la soirée en faveur des, qui s'emparent de la première C3 de leur histoire. Un trophée qui, aujourd'hui, est également le dernier soulevé par les bras du milieu de terrain offensif.Une des raisons pour laquelle le bonhomme, actuellement dans le dernier carré de la même compétition, a la dalle et compte bien aller de nouveau jusqu'au bout de l'épreuve en 2021. D'autant que le joueur de 32 ans s'est arrêté en finale avec Arsenal en 2019, et qu'il n'a désormais plus beaucoup de temps pour embrasser des coupes. Avec la Roma, dont il est l'un des éléments indispensables cette saison (troisième homme le plus utilisé après Gianluca Mancini et Lorenzo Pellegrini, meilleur passeur avec neufou encore deuxième meilleur buteur en Serie A avec neuf réalisations après Jordan Veretout), le moteur de la Louve qui a des chansons à son honneur en Italie s'apprête donc à retrouver son ancien club dans le dernier carré de la Ligue Europa. Avec détermination, mais sans cacher une certaine tendresse pour son ex-employeur.