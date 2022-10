Henri Saivet : "Je me suis demandé si je n'étais pas devenu nul"

Disparu des radars après avoir été cadenassé par Newcastle, Henri Saivet (31 ans) vit une seconde jeunesse au Pau FC qu'il a rejoint cet été. L'international sénégalais, auteur de 4 pions en 9 matchs, revient sur son début de saison flamboyant en Ligue 2, sa longue traversée du désert et son amour pour les Lions de la Téranga.

Je suis arrivé un peu de manière anodine. J'ai signé très tôt, fin mai, ce qui m'a permis de me remettre en forme tranquillement, de retrouver mon niveau pour la reprise de l'entraînement. Là, je me sens très bien. Quand j'étais en fin de contrat en Angleterre, je suis revenu dans la région. Pau, ce n'est pas si éloigné de Bordeaux, donc je connaissais un peu déjà la ville et la mentalité des habitants. Je n'ai eu aucun mal à m'acclimater, puis ici il fait tout le temps beau, ce n'est pas comme à Newcastle.J'ai déjà pu m'entraîner ici à la fin de la saison dernière pendant deux semaines. Ce qui a largement facilité les choses quand je suis revenu. Dans le lot, il y avait pas mal de joueurs avec qui j'avais bien sympathisé, donc je n'étais pas en terre inconnue. Quand je suis arrivé, dès les premiers jours, ça s'est super bien passé. Avec le staff, on a une relation honnête. C'est un club familial avec des ambitions et un beau projet. Finalement, c'est tout ce dont j'avais besoin.Dans l'absolu, j'étais ouvert à d'autres possibilités. Honnêtement, je pensais avoir d'autres opportunités, mais il n'y a rien qui s'est présenté à moi. Ça fait partie du foot.L'absence de réponse de Bordeaux m'a déçu et rendu triste. Je m'entraînais tout seul depuis plusieurs semaines, mais je voulais intégrer un groupe. Bordeaux, c'est mon club formateur dans lequel je suis arrivé à l'âge de 12 pour ne le quitter qu'à mes 25 ans en bons termes... Je pense avoir fait un minimum de choses là-bas, j'ai même porté le brassard parfois. C'est un épisode qui a été mal géré. Mais bon, je ne suis pas…