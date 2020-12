Healey chaud

Si le TFC se présente à Pau, ce soir, sur le podium de la Ligue 2, il le doit en bonne partie à Rhys Healey. L'Anglais vient de claquer six buts en cinq rencontres, et s'impose comme l'une des belles trouvailles du data-recrutement toulousain.



Toulouse sur le podium, Clermont en embuscade

"Si vous vous basez sur les entraînements, il ne joue pas"

Du droit, du gauche, en pivot, sur coup franc, en dehors de la surface : en ce moment, Rhys Healey marque tout le temps, et surtout de partout. Titulaire au sein du 3-5-2 toulousain depuis la fin du mois de novembre face à Niort, le numéro 9 a réussi la prouesse de marquer lors de chacune de ses cinq premières titularisations avec le TFC. Ce n'était plus arrivé pour un joueur à Toulouse depuis 75 saisons. Série toujours en cours, après son doublé face au Havre samedi. Et à vrai dire, pas grand monde ne l'avait vu venir.Quand il débarque dans la Ville rose le 27 août dernier, il est un parfait inconnu qui quitte son pays pour la première fois de sa carrière. Le transfert n'a jamais fuité dans la presse francophone ou anglophone, rien, et le voilà qui apparaît maillot à la main sur la pelouse du Stadium. Presque à se demander s'il ne venait pas pour renforcer la réserve, dans un premier temps. Mais non, le natif de Manchester débarque de League One - la 3division anglaise - et du modeste club de Milton Keynes Dons. Un recrutement signé Damien Comolli, nouveau président du TFC, qui ne jure que par la data et l'usage des statistiques : onze réalisations en dix-neuf rencontres la saison passée ont suffi à convaincre le boss de lâcher 500 000 euros pour l'enrôler. Auparavant, il a navigué un peu partout au Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles), allant même jusqu'en 5division anglaise. Quatre rencontres de Premier League avec Cardiff, et c'en est à peu près tout pour les références.Le duo qu'il forme avec le Pitchoun Amine Adli à la pointe de l'attaque violette est redoutable. Bien servis par les trois milieux Dejaegere, Spierings et Van den Boomen - autres bonnes pioches de la data -, les deux compères portent les velléités offensives violettes. Tout sourit à "Rhyssi", comme il est surnommé dans le groupe, ce qui n'était pas si Lire la suite de l'article sur SoFoot.com