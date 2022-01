Hatem Ben Arfa à Lille : le pari fou

Dans l'air depuis plusieurs jours, le transfert d'Hatem Ben Arfa à Lille est désormais officiel. À 34 ans, l'artiste de Clamart s'offre une pige de cinq mois et demi dans le Nord qui mêle, comme souvent avec lui, excitation et inconnue.

Lille, Létang et la confiance

C'était unqui n'attendait que le bruit du signal pour se dévoiler à la face du monde. À quatre heures du match en retard du LOSC face à Lorient, prévu ce mercredi à 19h à Pierre-Mauroy, Hatem Ben Arfa a officiellement été présenté par le LOSC face à la presse au Domaine de Luchin. Là-bas, Ben Arfa y arborait le sourire Colgate d'un homme confiant, mûr et de retour sur le devant de la scène pour prendre part àselon ses propres termes. Comment pourrait-il en être autrement : dans les semaines à venir, le LOSC espère retrouver les hautes sphères de Ligue 1 tout en ayant une double confrontation historique face à Chelsea à préparer en Ligue des champions. Pour le club, la venue de Ben Arfa est alignée sur le prêt de Yusuf Yazıcı au CSKA Moscou. C'était le départ du Turc - dont le niveau était bien loin cette saison du joueur capable de planter un triplé à San Siro l'an dernier - qui conditionnait l'arrivée de Ben Arfa dans le Nord. Ce 19 janvier, Yazıcı est officiellement en Russie et Ben Arfa, lui, dans son ensemble aux couleurs des Dogues orné du numéro 11. Le show peut commencer.Hatem Ben Arfa n'est pas un joueur comme les autres, et ça, Olivier Létang le sait bien. Le président du LOSC entretient une relation particulière avec l'amateur d'échecs et, surtout, une estime qui est réciproque. Par le passé, Létang a participé à faire venir Ben Arfa à Paris, puis à Rennes. À Lille, il tente une nouvelle fois le pari d'un joueur quiet qu'il connaît par cœur. D'ailleurs, de l'aveu même du joueur, la relation entre les deux hommes dépasse le cadre des seules discussions formelles en période de transferts :Il en fallait de la confiance pour revoir Hatem sur une pelouse. Sans club depuis la fin de son aventure avec les Girondins en mai dernier, celui qui s'apprête à découvrir un septième club dans le championnat de France (après Lyon, Marseille, Nice, Paris, Rennes et donc Bordeaux) privilégiait le sportif