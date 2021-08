Harry Kane-Tottenham, rupture imminente ?

À Tottenham depuis 2004, où il court désespérément après un trophée sans jamais parvenir à poser la main dessus, Harry Kane semble décidé à quitter les Spurs et tourner une page dans sa carrière cet été. Attendu ce lundi pour reprendre l'entraînement avec Nuno Espirito Santo et ses coéquipiers, le buteur des Three Lions a semble-t-il séché. Après dix-sept ans d'une idylle sans concession, voilà une relation qui pourrait se terminer sur de bons gros éclats de vaisselle contre les murs.

City en embuscade et prêt à faire sauter le PEL

Un club dont l'un des joueurs majeurs souhaite partir doit-il absolument le garder, quitte à aller contre sa volonté, ou bien respecter l'histoire et la relation qui les lie et le laisser partir en souvenir du bon vieux temps ? Dans son vaste bureau, Daniel Levy doit être en train de retourner ce dilemme dans sa tête. Depuis sept saisons et son explosion au plus haut niveau, le dirigeant despeut compter sur un Harry Kane qui s'est affirmé comme l'un des meilleurs buteurs d'Europe, et sans aucun doute de l'histoire du club londonien. Malgré les photos d'un autre temps qui montrent un jeune Kane rondouillard arborer le maillot de l'ennemi juré Arsenal, le natif de Walthamstow, en périphérie de Londres, est devenu au fil des saisons une légende absolue de Tottenham. Une légende qui, alors qu'il vient de fêter son 28anniversaire, veut se faire la malle.Comme relevé ce lundi par les médias britanniques, le numéro 10 des, qui était attendu pour sa reprise de l'entraînement trois semaines après la désillusion d'une finale d'Euro perdue face à l'Italie, ne s'est tout simplement pas présenté. Un nouvel épisode inattendu pour enrichir le début d'une saga d'un transfert qui promet de rythmer le dernier mois de mercato. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Harry Kane ne cacherait plus ses envies de départ de la capitale londonienne, dans un club où il a certes été formé mais où il n'a pas encore posé la main sur le moindre titre. Que l'un des meilleurs attaquants anglais de l'histoire affiche le palmarès d'un joueur de seconde zone est une anomalie dont, a priori, plus grand-monde ne peut se satisfaire, Kane en tête.Visiblement prêt à faire exploser son record de transfert pour saisir cette opportunité, Manchester City (qui n'a jamais dépensé plus de 76 millions Lire la suite de l'article sur SoFoot.com