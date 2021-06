Harry Kane, la revanche croate

L'élimination en demi-finales de Coupe du monde 2018 par la Croatie toujours en tête, Harry Kane veut définitivement se venger de son bourreau lors du premier match de l'Angleterre dans cet Euro. Avec l'ambition de s'offrir enfin un titre, avant de penser plus sérieusement à son avenir.

Vidéo

"Nous sommes dans une meilleure posture"

Anéanti, il cherche ses mots à travers son immense déception.Difficile, en effet, de décrire une douleur qu'on a soi-même contribué à faire naître. Ce 11 juillet 2018, Harry Kane vient de s'incliner contre la Croatie en demi-finales de la Coupe du monde au bout de la prolongation. Après avoir mené jusqu'à la 68minute, et avoir réalisé un parcours que personne au Royaume-Uni n'avait franchement espéré. Malheureusement, l'attaquant et ses partenaires s'étaient comme tout le monde habitués aux bonnes choses. Champagne après les victoires, rêves de grandeur, espoirs non dévoilés de titre... Boom, tués dans l'œuf. Alors, oui,Trois ans plus tard, voilà l'Angleterre de nouveau face à son bourreau à l'occasion de la première journée du groupe D de l'Euro 2020. Certes, leset leur capitaine ont déjà eu leur petite revanche : quelques mois après leur élimination, les Britanniques avaient retrouvé leur ennemi pour concéder un nul sans but avant de le battre... 2-1, avec une réalisation décisive du joueur de Tottenham sur la fin. Mais ce n'était "que" la Ligue des nations. Alors qu'en cet été 2021, il s'agit de l'Euro. Raison pour laquelle parler de vengeance ne semble pas exagéré.Sur le papier, Kane a d'ailleurs vu tous les voyants se colorer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com