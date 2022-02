Harry Kane crucifie Manchester City

Porté par un Harry Kane royal et lumineux, Tottenham a signé sa deuxième victoire de la saison en Premier League contre Manchester City (3-2), sur la pelouse des Skyblues. Un succès surprenant qui empêcher les hommes de Pep Guardiola de caracoler en tête outre-Manche, et qui relance les Spurs dans la course à la Ligue des champions.

Manchester City 2-3 Tottenham

Et la lumière fut

Mener contre Manchester City n'est jamais évident. Mais alors retourner le Peptrois fois, cela relève carrément de l'exploit. Héroïques, lesd'Antonio Conte ont signé leur premier succès à l'Etihad Stadium depuis 6 ans, pour la 400apparition d'Hugo Lloris sous les couleurs de Tottenham. De quoi raviver la flamme et les espoirs de Ligue des champions, alors que les coéquipiers de Riyad Mahrez retrouvent la terre ferme, et perdent l'occasion de garder Liverpool à distance.Vaincu à l'aller, en ouverture de la Premier League (0-1), Manchester City ne s'attendait certainement pas à devoir courir après le score également au retour, après avoir lavé le Sporting en Ligue des champions . Mais Harry Kane, qui s'est installé des yeux dans le dos (ou une caméra de surveillance, au choix) pour l'occasion, était dans son habit de lumière. Tôt, beaucoup trop tôt pour les, son ouverture laser pour Son à la limite du hors-jeu lance Tottenham sur la voie royale : le Sud-Coréen fixe Ederson et trouve Kuluševski, qui n'a plus qu'à pousser le cuir dans le but déserté (). Le premier pion du Suédois depuis son arrivé dans la mégapole londonienne.Après dix premières minutes statiques, le pressing desse met en place avec l'apport massif des joueurs de soutien. D'abord spectateur devant les prises de risque de Cancelo, Hugo Lloris est sauvé par son montant, après un enroulé malicieux de Gündoğan. Finalement, sur le seul tir… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com