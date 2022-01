Hans-Jürgen Dörner, bien plus qu'un Beckenbauer de l'Est

Il allait fêter ses 71 ans dans moins d'une semaine. Dans la nuit de mardi à mercredi, Hans-Jürgen Dörner s'est éteint chez lui, en Saxe, des suites d'une longue maladie. Surnommé le Franz Beckenbauer de l'Est, "Dixie" laisse derrière lui l'image d'une légende dans son club de toujours : le Dynamo Dresde. Mais aussi une empreinte considérable dans le football allemand. Et pas seulement celui de l'ex-RDA.

La première question qui restera après la mort de Hans-Jürgen Dörner est la suivante : bordel, mais d'où vient ce surnom, "Dixie", qui l'a accompagné tout au long de sa vie ? Poser la question, ce n'est pas forcément y répondre. En janvier dernier, pour ses 70 ans, il jurait au site de la DFB ne plus vraiment savoir d'où était parti le délire. En revanche, il était sûr d'une chose : cela n'avait rien à voir avec les vieilles automobiles du même nom ou le style de jazz dixieland. Pourtant, quelques années auparavant, Dörner affirmait justement que ce surnom lui avait été donné par l'un de ses frères qui l'observait courir comme un dératé derrière les grands de son quartiers avec lesquels il tapait la balle dans les rues de Görlitz, sa ville natale. Ses souvenirs se sont-ils embrouillés avec le temps ? C'est fort possible, tant ses interviews sont ponctuées de multiples, ou. Mais lui, le libéro du Dynamo Dresde, tout le monde s'en rappellera, et les hommages qui ont suivi l'annonce de sa mort en sont la preuve. Comme une évidence, c'est son club de toujours qui a partagé la triste nouvelle en premier, au matin du mercredi 19 janvier 2022, six jours avant de souffler sa 71bougie :

Die Dynamo-Familie ist in tiefer Trauer: Hans-Jürgen „Dixie"Dörner lebt nicht mehr. Der Rekordspieler und Ehrenspielführer der Sportgemeinschaft verstarb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 70 Jahren. https://t.co/p3b34U3QHv #sgd1953 #dixiedörner pic.twitter.com/4AseNZho7Q

— SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) January 19, 2022 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com