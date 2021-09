Hamza Rafia, l'autre joyau de Bron-Terraillon

Époustouflant depuis quelques semaines, Karim Benzema est issu d'un quartier bien spécial dans la banlieue lyonnaise : celui de Terraillon à Bron. Aujourd'hui, le numéro neuf madrilène n'est plus la seule star locale. Hamza Rafia, qui évolue au Standard de Liège, commence à 22 ans à lui faire doucement concurrence. Cocasse pour deux gamins qui ont grandi à 50 mètres de l'autre.

Profondément attaché à son quartier

Il fallait entendre la réaction de son éducateur, le téléphone à peine décroché, pour saisir l'ampleur du phénomène Hamza Rafia à Bron :Frédéric Rigolet, trente ans de métier, en a vu passer, des talents, dans le petit quartier de Terraillon d'un peu moins de 7000 âmes, dans la banlieue est lyonnaise. Le plus grand d'entre eux ? Un certain Karim Benzema. Mais impossible pour les locaux de taire leur autre fierté., insiste-t-il. Ce n'est pas pour rien si c'est le maillot de la Juventus floqué du numéro 19 de Rafia qui trône dans le club-house et pas celui du Real Madrid.Comme KB9, "l'autre gamin de Bron" a fait ses classes au SC Bron Terraillon, avant d'être attiré dans les filets de la prestigieuse académie de l'OL, à l'âge de dix ans., se souvient-il, lui qui a passé près d'une décennie à grandir et à franchir tous les paliers au sein du centre de formation lyonnais. Mais en 2019, l'international tunisien (treize sélections) s'envole de l'autre côté des Alpes pour rejoindre la Juventus. S'il ne signe pas au Real Madrid comme son illustre aîné, il rejoint dans le Piémont deux visages bien connus de Benzema : Cristiano Ronaldo et Álvaro Morata. Comme le Madrilène, Rafia connaît désormais la sensation d'être enlacé par le quintuple Ballon d'or après un but. Pour son seul match en professionnel avec la Vieille Dame, le numéro 50 d'un soir a offert la victoire aux siens au bout de la prolongation face au Genoa en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie 2021. Décidément fan des Brondillants, CR7 est le premier à lui tomber dans les bras.Avant les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com