Hamraoui : "Aujourd'hui, je suis la seule Française championne d'Europe"

Récente vainqueur de la Ligue des champions avec le Barça, Kheira Hamraoui réalise la meilleure saison de sa carrière. Ce dimanche, elle peut aller chercher le triplé championnat-C1-coupe de la Reine, tout en gardant un œil sur OL-PSG et sur la liste de Corinne Diacre, elle qui n'a plus été appelée par la sélectionneuse depuis deux ans.

Elle a une saveur particulière, car toutes mes finales ont été difficiles. J'ai été suspendue deux foiset je me suis souvent dit que je ne jouerais jamais une finale de Ligue des champions. Mais je n'ai jamais perdu espoir, et je suis restée positive. Jouer cette finale et la gagner, c'est beau. Mais c'est encore plus beau parce que c'est la première pour les féminines de Barcelone. J'ai participé à écrire l'histoire du Barça, cela a une saveur encore plus particulière. J'ai un sentiment de fierté, envers l'équipe, mais aussi envers moi-même, car je n'ai jamais lâché.Oui je pense, pour le moment. C'est la plus belle dans le sens où j'ai connu beaucoup de difficultés, notamment lors de la dernière finale en 2019, où je n'ai pas pu jouer contre Lyon.Ce n'est pas une revanche, car les deux fois où j'ai été suspendue, c'était de ma faute. Je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Je suis contente que ça me soit arrivé, car cela m'a permis d'être plus forte mentalement et d'encaisser plus facilement ce qu'il m'arrive. Je transforme tout ce que je fais de mal en bien. Je sais que tôt ou tard, les