Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Hamilton s'impose, Grosjean accidenté Reuters • 29/11/2020 à 18:29 Temps de lecture: 1 min







Hamilton s'impose, Grosjean accidenté par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche après-midi se déroulait la course longue du Grand Prix du Barheïn. Une course qui a été marqué par des incidents et notamment celui de Romain Grosjean. Dés le départ de la course, le Français et Daniil Kyvat ont heurté leurs roues, ce qui a envoyé le pilote Haas dans le décor. S'en est suivi l'explosion de sa voiture qui s'est coupée en deux. Le Français est sain et sauf, comme miraculé. Au niveau des résultats c'est le Britannique Lewis Hamilton qui s'est une nouvelle fois imposé devant Max Verstappen et Alexander Albon. le Français Pierre Gasly a pris la sixième place profitant de l'abandon de Sergio Perez pour cause d'incendie à deux tours de la fin, pourtant troisième. Esteban Ocon a pris pour sa part la neuvième place.