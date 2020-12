Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Hamilton devancé, la monoplace de Räikkönen en feu Reuters • 11/12/2020 à 15:52 Temps de lecture: 1 min







Hamilton devancé, la monoplace de Räikkönen en feu par Léo De Garrigues (iDalgo) La semaine dernière, Lewis Hamilton n'avait pas pris part au Grand Prix de Sakhir en raison d'un test positif à la Covid-19. De retour au volant de sa Mercedes, le Britannique n'est pas parvenu à signer le meilleur chrono des deux séances d'essais libres de ce vendredi. Lors de la première, perturbé par des problèmes de freins, il a signé le 5e temps, loin derrière Max Verstappen, le plus rapide en 1:37.378. Lors de la deuxième séance, Valtteri Bottas a signé le meilleur temps en 1:36.276, devant Hamilton et Verstappen. Une séance marquée par un drapeau rouge levé suite à un incident sur l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen. La monoplace du Finlandais a pris feu et le pilote a dû en sortir rapidement. Le dernier week-end de la saison se poursuivra ce samedi avec les essais libres 3 suivis de la séance de qualificaion.