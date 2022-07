Hamdan Al Kamali à l'OL : Fail Emirates

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. À l'occasion du 19e épisode, retour sur l'hiver 2012, lorsque Lyon officialisait en grandes pompes l'arrivée du défenseur émirati Hamdan Al Kamali. Un pari étrange, plus stratégique que sportif, qui n'a pas porté ses fruits.

L'un des 100 meilleurs jeunes du monde

"C'est comme s'il jouait dans les années 80 ! Ça nous avait choqué sur le coup. Il a bien mis un petit mois à s'y faire parce qu'il couvrait tous les hors-jeux !" Sébastien Faure, coéquipier en CFA

Jean-Michel Aulas aime être un pionnier. En témoigne l'introduction en bourse de l'OL en 2007, une première pour un club français. Cinq ans plus tard, le président historique des Gones remet ça en recrutant Hamdan Al Kamali, faisant de lui le premier joueur émirati à débarquer en Europe. Fin janvier 2012, alors que Lyon avait promis qu'il ne recruterait personne lors du mercato hivernal, le club rhodanien trahit finalement sa parole et annonce l'arrivée en prêt de ce défenseur central de 22 ans, en provenance d'Al-Wahda., se souvient Sébastien Faure, alors défenseur central dans l'équipe de CFA de l'OL. Entourée d'Aulas et de Rémi Garde, la nouvelle recrue pose fièrement avec son maillot floqué du 36. Un numéro que les supporters de l'OL ne verront finalement jamais fouler la pelouse de Gerland. Ni aucune pelouse de Ligue 1 d'ailleurs. Contrairement à ce que l'ampleur de sa présentation laissait penser, le défenseur passe l'intégralité de ses six mois à Lyon en réserve., se remémore Faure.Comment un Émirati, absolument inconnu du grand public, finit par débarquer à l'OL ?, raconte Sonia Souid, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com