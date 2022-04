Hakim Ziyech, itinéraire d'un enfant pas gâté

Au moment de défier le Real Madrid ce mercredi soir en Ligue des champions, Thomas Tuchel et Chelsea savent qu'ils pourront s'appuyer sur la patte gauche et le caractère à toute épreuve de l'élégant Hakim Ziyech. Après avoir perdu son père dès l'âge de dix ans et vu deux de ses frères passer par la case prison, l'international marocain a traversé son adolescence aux Pays-Bas en slalomant entre les embûches pour finir par vivre son rêve : devenir footballeur professionnel. Et tant pis s'il a fallu couper les ponts avec sa famille. Portrait d'un incompris.

Début février, Hakim Ziyech annonçait la couleur : il ne remettrait plus les pieds en sélection marocaine. Le voilà donc qui s'arrête à 17 pions, 40 capes et pas mal d'embrouilles sous le maillot des Lions de l'Atlas. De quoi entretenir la réputation d'un garçon qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de controverse., balançait encore Vahid Halilhodžić après l'élimination des siens à la CAN, cet hiver.On ne sait pas si le Maroc soulèvera la Coupe du monde en décembre prochain, mais si cela devait être le cas, cela se fera sans Hakim Ziyech. Mettre un terme à sa carrière internationale à 29 ans et de cette façon aurait plombé le moral du commun des mortels. Hakim Ziyech n'est pas le commun des mortels. Pour lui, il s'agit d'un coup dur comme un autre. Un peu comme celui qu'il encaisse à 11 ans, lorsqu'on lui annonce qu'il n'a pas sa place au centre de formation de l'Ajax.C'est à Heerenveen que le jeune… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com