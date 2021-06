Hakan Yakin : "Cette équipe de Suisse est décevante"

Ancien international suisse (87 sélections, 20 buts) et actuel entraîneur adjoint du FC Schaffhausen aux côtés de son frère Murat, Hakan Yakin revient sur les débuts compliqués de la Nati durant cet Euro et nous donne son regard sur le football local.

Notre début de compétition est vraiment loin d'être satisfaisant. Cette équipe de Suisse est décevante et méconnaissable. Lorsque l'on voit les joueurs qui composent le groupe et surtout l'expérience dont ils disposent, on se pose des questions sur le jeu produit. Ce n'est pas du tout habituel.C'est assez bizarre je trouve. Ces dernières années, la Suisse a toujours eu pour habitude de gratter des points en début de tournoi, tant en Coupe du monde qu'à l'Euro mais là, on sent que quelque chose coince. On va devoir jouer une finale avant l'heure pour arracher notre billet en huitièmes et ça, ça nous met déjà sous pression.Le constat est simple, nos joueurs évoluent dans les trois principaux championnats : l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne. Ils se connaissent tous et ont déjà disputé de grandes compétitions ensemble. Ce n'est donc pas normal, à mon sens, de se faire balader comme ça en début d'Euro. La défaite face aux Italiens est particulièrement marquante, elle se traduit par un manque de solutions et d'options. À aucun moment nous avons senti les joueurs capables de renverser la situation.L'Euro est la compétition la plus difficile à jouer avec des équipes de niveau à peu près égal. C'est donc plus compliqué pour certaines nations intermédiaires comme la notre de réaliser de bonnes performances. En Coupe du monde c'est différent et la Suisse a souvent su tirer son épingle du jeu. J'ai par exemple le souvenir de l'Euro 2004 où ce fut vraiment dur. Nous avions hérité d'un