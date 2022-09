Haaland, toujours plus haut

À nouveau buteur providentiel contre le Borussia Dortmund, Erling Haaland n'a pas manqué son rendez-vous avec son ex. Mieux encore : le bulldozer norvégien a marqué le but victorieux des Citizens grâce à une reprise de volée façon kung-fu. Une manière d'écrire encore plus sa carrière en lettres d'or dans un début de saison stratosphérique.

Ces derniers temps en Angleterre, le nom d'Erling Haaland suffit à faire frémir les oreilles des fans de football. Haï par les supporters de Manchester United mais déjà vénéré par lesqui ont déjà eu sous leurs ordres Alf-Inge, père de, le Scandinave est en train de placer ses statistiques individuelles dans une autre dimension : 13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, dont 10 en 6 matchs de Premier League. Mais mercredi soir, le sosie de Brienne de Torth a ajouté un scalp à sa collection, et pas des moindres : celui de son ex, le Borussia Dortmund, où il avait déjà inscrit la bagatelle de 86 buts en 89 matchs. Dans le, la machine de guerre a profité d'un délicieux centre de l'extérieur du pied de João Cancelo pour propulser le ballon dans les filets du BVB. Comment ? D'un coup de pied aérien à plus de deux mètres du sol, ce que Bruce Lee aurait probablement validé (2-1, 84). Monstrueux, insubmersible, démentiel, génial : on ne sait désormais plus vraiment quel mot utiliser pour qualifier les prouesses répétées de la recrue venue du froid.

[ VIDÉO BUT] #MCIBVB WOOOOOW ERLING HAAAAALAND !!!! Le Norvégien inscrit le but de l'année, sur un geste complètement fou à la Ibra ! pic.twitter.com/Q33tFqntZl

Guardiola : "J'ai tout de suite pensé : "Johan Cruyff""

Interrogé sur le nouveau but de son avant-centre après le match, Pep Guardiola n'a pas manqué de faire allusion à une légende du football au moment de décrire ce but d'anthologie. ", confiait l'entraîneur de City.(le 22 décembre 1973, ndlr),: