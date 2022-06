Guy Régis Jr : " Je connais un Rijkaard, c'est un excellent informaticien"

Un footballeur haïtien prénommé Goebbels et converti au judaïsme. Une histoire aux relents absurdes mais pourtant vraie dont Guy Régis Jr s'inspire dans sa pièce " Goebbels, juif et footballeur " (éditions Les Solitaires Intempestifs). À l'occasion de sa participation au festival Étonnants Voyageurs, à Saint-Malo, l'auteur et metteur en scène partage son regard sur le goût des Haïtiens pour les prénoms étranges, la destinée tragique des footballeurs et la place du ballon rond dans le monde intellectuel.

"S'appeler Goebbels n'est pas étrange en Haïti, où il y a des Hitler, des Napoléon..."

Tout d'abord, je suis un grand fan de foot. Je suis né en 1974, l'année de notre unique participation à la Coupe du Monde, une date qu'on n'a jamais oubliée. On a notamment joué l'Italie de Dino Zoff, qui était alors invincible depuis deux ans, et c'est un Haïtien, Manno Sanon, qui lui a enlevé sa virginité de quelques mois. Personnellement, j'ai même joué jusqu'en deuxième division. Et j'ai toujours eu un attachement particulier pour les latéraux, car il faut de la vitesse, de l'endurance et de la technique. Goebbels était un latéral, très connu dans les années 80 et 90, un joueur avec une grosse personnalité. Avec ses jambes arquées, il me faisait penser à Roberto Carlos. Il m'intéressait car j'aimais beaucoup le joueur, et puis il y avait ce prénom, même si s'appeler Goebbels n'est pas étrange en Haïti, où il y a des Hitler, des Napoléon… Mais j'ai vraiment pensé à construire une pièce de théâtre autour de lui quand j'ai demandé de ses nouvelles à un commentateur haïtien, et qu'il m'a dit qu'il vivait à New York et qu'il s'était converti au judaïsme !Il existe bel et bien. Il vit à New York. J'ai même vu des images sur les réseaux où il fête son anniversaire avec sa kippa sur la tête. Mais là aussi, ça ne me paraît pas si étonnant, car on est extrêmement mystiques en Haïti. Avec un nom pareil, je comprends pourquoi il s'est converti, il a voulu exorciser en quelque sorte. Et j'ai tout de suite voulu écrire une pièce là-dessus, mais en posant un regard lointain, sans chercher à le rencontrer.