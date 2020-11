Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Guingamp égalise en fin de match contre Ajaccio par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir s'affrontaient l'En Avant Guingamp et l'AC Ajaccio au Roudourou pour le compte de la onzième journée de Ligue 2. Les Corses ont mené par deux fois dans ce match tout d'abord grâce à Nouri (22') puis ensuite par Moussiti Oko (54'). Les buts égalisateurs ont eux été inscrit par Gomis (49') et par Lloyd Palun (90+2'). Une égalisation en fin de match qui permet aux Guingampais de rester devant leurs adversaires du soir et de pointer à la treizième place du championnat. Ajaccio sort de la zone rouge et pointe à la dix-septième place. Lors de la prochaine journée Guingamp ira à Rodez alors qu'Ajaccio recevra Chambly.