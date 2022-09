Guingamp colle un set à Metz au terme d'un match dingue

Triste spectacle à Saint-Symphorien.

Metz 3-6 Guingamp

Une parodie de football.Dans un match qui a tourné au vinaigre en fin de première période, Guingamp a pris les trois points ce lundi soir (3-6) face à un FC Metz réduit à huit, qui voudra rapidement oublier ce triste spectacle. Le premier acte est digne d'un scénario hollywoodien : Metz maîtrise d'abord la rencontre en menant 3-1 au bout d'un quart d'heure grâce à un pion contre son camp de Manceau (2) et à deux buts de Jallow dont un sublime sur coup franc (10et 16), malgré une réalisation sur penalty de Livolant (8). Les locaux vont ensuite se saborder en l'espace d'une quinzaine de minutes. Trop véhément envers l'arbitre, Kouyaté est exclu (31e), puis Guingamp revient à une longueur sur un bijou de QuemperEt ce n'est pas fini : Oukidja récolte à son tour un carton rouge (45+3), à la suite d'une sortie manquée et offre l'égalisation aux Guingampais sur un deuxième penalty avant la pause. Au retour des vestiaires, l'ambiance est électrique sur le terrain et en tribunes. Le cauchemar messin se poursuit lorsque Jean Jacques commet un tacle assassin et écope lui aussi d'un rouge direct (56). Quelques secondes après, l'arbitre vient consulter le délégué de la partie, qui annonce la suspension du match, la sécurité du corps arbitral n'étant plus assurée.Après une vingtaine de minutes d'arrêt, onze Guingampais et huit Messins se pointent à nouveau sur le pré et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com