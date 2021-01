Guillem Balague : "Footballistiquement, Mauricio Pochettino est un gros cerveau"

Le PSG a décidé de miser sur Mauricio Pochettino pour succéder à Thomas Tuchel. Un entraîneur au palmarès encore vierge, mais qui a fait de Tottenham un club vice-champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des champions. Le profil idoine pour enfin mener Paris au sommet de l'Europe ? Éléments de réponse avec le journaliste Guillem Balague, qui a côtoyé le technicien argentin de près pour son livre Brave New World : Inside Pochettino's Spurs.

Je suis un fan de l'Espanyol, j'étais abonné quand je vivais en Espagne. Il a d'abord été mon capitaine, il a remporté la Coupe, alors que le club n'avait rien gagné depuis une soixantaine d'années. J'ai suivi son travail en tant que manager de l'Espanyol, je l'appréciais vraiment en tant que fan. L'Espanyol n'était pas au top, mais il nous a fait croire en quelque chose de différent, en une autre façon de jouer, avec un pressing haut, un effort d'équipe et beaucoup de jeunes joueurs. Ensuite, en tant qu'expert du football espagnol au Royaume-Uni, j'ai eu l'opportunité de faire des interviews, dont la première en anglais pour la télévision. Il était curieux par rapport à l'Angleterre, et quand il était à Southampton, je suis allé le voir plusieurs fois, on a passé du temps ensemble, partagé des repas. Idem quand il était à Tottenham. Après avoir fini mon livre sur Cristiano Ronaldo, j'en ai suggéré un autre sur la manière de travailler de Pochettino. Je les ai convaincus, lui et sa femme Karina, de faire ce livre ensemble. C'est une relation faite de respect, de professionnalisme et d'amitié.Pour moi, si je faisais ce livre, c'était avec lui et les. Je lui ai dit que je voulais être là chaque semaine et parler à tout le monde, même aux joueurs et au président Daniel Levy. Il a tout accepté. Il y avait une part de naïveté que j'ai appréciée, il n'avait rien à cacher. J'étais au centre d'entraînement deschaque lundi, je lui parlais, et s'il était occupé, je pouvais discuter avec Harry Kane, Dele Alli ou l'un de ses adjoints. J'avais tellement de matière, y compris des photos exclusives de son histoire, que j'ai décidé de faire un carnet de bord en utilisant ses mots, ceux de ses assistants