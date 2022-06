Guillaume Galliot : " Pocho Lavezzi a un bon palais "

Chef triplement étoilé à la tête de Caprice à Hong Kong, Guillaume Galliot est aussi un immense fan de football et du Paris Saint-Germain. Et le football le lui rend bien. Ezequiel Lavezzi a son rond de serviette chez lui. Marco Verratti lui a même confié les cuisines pour son mariage. Rencontre avec un homme qui sait faire plaisir.

" Certaines personnes vont faire du 3 étoiles pendant quelques années, puis se dire, en fait, c'est pas fait pour moi, je vais me ranger et faire un truc un peu plus calme."

Je fais de la cuisine française, mais étant donné que cela fait 18 ans que je suis en Asie, c'est une cuisine qui est mâtinée de petites influences asiatiques. Les techniques et les produits que j'utilise sont ceux de la cuisine française et je joue un peu avec les associations, certaines additions d'agrumes ou de petits bouillons de citronnelle par exemple, qui vont donner un twist asiatique à la gastronomie française traditionnelle. Cette touche asiatique, elle est naturelle, elle n'est jamais forcée. Je ne me dis jamais, je vais rajouter du yuzu pour que ça sente le Japon. C'est pas du tout moi.J'ai commencé en apprentissage dans un restaurant une étoile à Tours, dont je suis originaire. Puis je me suis formé à Montpellier au Jardin des Sens chez Jacques et Laurent Pourcel. C'est là où j'ai découvert le niveau 3 étoiles Michelin. J'ai fait un an et demi dans le Sud, je les ai suivis à Paris quand ils ont ouvert la Maison blanche. Ensuite, je suis parti un an à Saint Barthélémy avant de m'envoler pour l'Asie.Carrément, c'est totalement ça. On y apprend les bases techniques, l'exigence, la discipline, la gestion de la pression. Quand j'arrive chez les frères Pourcel, on est 30 personnes en cuisine. Ça bouge à fond, il y a une grosse nervosité, de la pression. C'était un nouveau monde. Un monde que j'ai adoré et dans lequel je voulais rester. Pour cela, il faut avoir du talent, être passionné et se donner à fond pour faire une belle carrière. Certaines personnes vont faire du 3 étoiles pendant quelques années, puis se dire, en fait, c'est pas fait pour moi, je vais me ranger et faire un truc un peu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com