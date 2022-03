Guilavogui, patron incognito

Si l'arrivée d'Ahmedhodžić a sonné comme la bonne surprise de ce mercato d'hiver girondin, une autre recrue semble s'être acclimatée, vitesse grand V, à son nouvel environnement en la personne de Josuha Guilavogui. Au point que David Guion, lui aussi fraîchement débarqué en Gironde, en fasse son capitaine courage dans cette opération périlleuse qu'est la course au maintien.

Un leader né devenu grand

Dimanche 27 février, stade Gabriel-Montpied de Clermont. On joue la 13minute lorsque Josuha Guilavogui donne l'avantage aux Bordelais dans ce match ô combien crucial dans la course au maintien. Débarqué en Gironde dans les toutes dernières heures du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain inscrit son premier but en Ligue 1 depuis le 27 janvier 2013. Si sa reprise de la tête n'a rien de particulièrement mémorable dans ce match nul à l'extérieur (1-1) , sa célébration semble destinée à ne pas tomber dans l'oubli. Brassard de capitaine vissé sur le bras gauche, le joueur de 31 ans réunit ses coéquipiers pour aller prendre Danylo Ignatenko dans ses bras. Un geste très symbolique quand on sait à quel point l'Ukrainien traverse une période compliquée, au point d'êtrequelques jours plus tôt, comme le racontait David Guion ce vendredi en conférence de presse. Devant les micros, le milieu international tricolore (sept sélections) avait déjà rendu hommage à son coéquipier ukrainien :Avec cette célébration, Josuha Guilavogui est passé des mots aux actes.Aussi touchante que symbolique, cette initiative, à elle seule, justifie-t-elle la présence du brassard de capitaine autour du biceps du natif d'Ollioules ?, commentait Bafétimbi Gomis en 2011. Guilavogui n'avait alors que 21 ans, découvrait à peine le monde pro du côté de Saint-Étienne mais impressionnait déjà par sa capacité à sortir du lot. Onze années plus tard, il n'est pas étonnant de voir David Guion lui confier la responsabilité du capitanat face à Monaco d'abord, avant de réitérer ce dimanche à Clermont. Surtout qu'entre-temps, le milieu de terrain a connu une formation prolongée à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com