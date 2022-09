Guibaï Gatama : " Eto'o ? Vous êtes avec lui ou contre lui "

À la Fédération camerounaise de football (FÉCAFOOT), il se passe toujours quelque chose, depuis l'arrivée au pouvoir de Samuel Eto'o, en décembre dernier. Guibaï Gatama, qui s'opposait régulièrement à l'ancien buteur et capitaine des Lions indomptables, vient de l'apprendre à ses dépens : il a été purement et simplement exclu du Comité exécutif de l'instance. Calme, mais déterminé, il n'a pas l'intention d'en rester là, comme il nous l'a longuement expliqué.

"J'ai refusé d'encaisser le chèque correspondant à mes indemnités en tant que membre du Comex. Je ne peux pas accepter de l'argent de la part d'une instance présidée par quelqu'un qui ne devrait plus être en fonction."

J'avais reçu une convocation, comme tous les autres membres, pour participer à Douala à une réunion du Comité exécutif, la veille de l'Assemblée générale. J'avais expliqué que je ne pouvais pas m'y rendre, car à mes yeux, Samuel Eto'o, qui a été condamné par la justice espagnole au mois de juin dernier, n'est plus légitime au poste de président de la FÉCAFOOT, en vertu des statuts de l'instance. Et malgré tout, il a décidé de m'exclure du Comex, sans bien évidemment respecter les droits les plus élémentaires de la défense. Normalement, on doit faire un dossier motivant une exclusion et celui qui est exclu doit pouvoir avancer ses arguments devant la commission compétente. Mais ça ne se passe pas comme ça avec Eto'o. Comme je me suis régulièrement opposé à lui et qu'il a horreur de ça, il a décidé de m'exclure. Je ne suis pas étonné. J'aurais même été étonné du contraire...Je vais déposer un recours devant la commission compétente de la fédération, mais je ne me fais pas trop d'illusions, car une nouvelle Commission des recours vient d'être créée dans des conditions discutables. Je vais également saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS), ainsi que la CAF et la FIFA. Si on veut m'exclure, qu'on le fasse dans les règles. On ne peut pas prendre de telles décisions comme ça, sans rien respecter. Ce n'est pas ma vision des choses.Oui, mais ils préfèrent se taire. Ils le font de manière très discrète. C'est comme ça que fonctionne Samuel : on est avec lui, ou contre lui. Il m'a exclu afin de m'enlever la possibilité de le poursuivre pour ses agissements. Pour moi, il n'est plus légitime à présider la FÉCAFOOT, après Lire la suite de l'article sur SoFoot.com