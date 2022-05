Guerre en Ukraine : Netflix est la dernière société occidentale en date à se retirer de Russie

Le géant californien du streaming quitte le pays en raison de l'offensive russe en Ukraine. L'entreprise avait annoncé sa décision en mars mais devait attendre la fin d'un cycle de facturation pour bloquer la plateforme en Russie.

Le site Netflix n'est plus disponible en Russie. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les Russes ne pourront plus regarder leur films et séries préférées sur Netflix. La plateforme américaine est désormais inaccessible en Russie, a affirmé lundi 30 mai le géant californien du streaming, dernière société occidentale en date à finaliser son retrait du pays à cause de l'offensive russe en Ukraine.

"C'est la matérialisation du retrait du marché russe" annoncé en mars, a expliqué Netflix à l'AFP, en précisant que la plateforme américaine avait attendu la fin d'un cycle de facturation pour bloquer la plateforme en Russie . Auparavant, le site était resté accessible, et les clients en Russie dotés de moyens de paiement en ligne non-russes - ceux émis par les banques russes ne passant pas en raison des sanctions occidentales - pouvaient continuer de s'abonner.

Les productions de programmes interrompues en Russie

En mars, le géant de la vidéo à la demande avait annoncé la suspension de son service sur le territoire russe en raison du conflit en Ukraine et avait interrompu ses acquisitions en Russie ainsi que ses productions de programmes originaux. Leader de la vidéo en ligne dans le monde , avec 221,8 millions d'abonnés payants fin 2021, Netflix comptait quelque 700.000 abonnés en Russie, selon les chiffres officiels de la plateforme américaine.

Carte de la situation en Ukraine au 30 mai à 10h GMT ( AFP / )

Netflix s'est joint aux très nombreuses entreprises étrangères qui ont annoncé la suspension de leurs activités ou leur retrait pur et simple de Russie depuis le lancement d'une offensive russe en Ukraine le 24 février.