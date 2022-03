Guerre en Ukraine : Le foot assume-t-il désormais sa force politique ?

La guerre en Ukraine aura clairement changé la donne dans le football qui joue un rôle inédit dans ce conflit et, pour une fois, de manière complètement assumée. UEFA, FIFA, clubs, tout le monde s'est positionné. L'exclusion de la Russie des compétitions internationales - et donc du Mondial 2022 - est l'inévitable conséquence de cette prise de conscience. Et ensuite ?

Football for Ukraine

Le football a toujours été politique. Il ne s'agit pas d'en discuter. Les divers régimes ou courants idéologiques ont toujours su embrigader le ballon rond à leur profit ou au service de leur propagande. Pour ne citer que ce cas d'actualité, personne ne peut douter de la place du football dans le maintien du sentiment national ukrainien sous l'URSS tout comme dans la construction de l'État ukrainien après 1990. Avec aussi ses zones d'ombre, comme par exemple les groupes ultras d'extrême droite dans certaines tribunes du pays. En face, l'apolitisme ne constituait souvent qu'un argument vaguement hypocrite que les grandes instances de ce sport dégainaient pour justifier leurs compromissions, à l'image des Coupe du monde de 1934 en Italie et de 1978 en Argentine. Cette "neutralité" concernait aussi les conflits armés : que ce soit lors de l'intervention militaire soviétique en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, en Afghanistan en 1979 ou plus récemment au Moyen-Orient, rien ne venait fondamentalement déranger la table du football international. Or l'invasion russe en Ukraine a de toute évidence ouvert une nouvelle séquence. Le foot est apparu comme l'un des fronts de cette guerre. Point le plus important, cette fois, de gré ou contraint, l'ensemble des acteurs en place ont choisi de sanctionner le football russe - et dans une moindre mesure biélorusse - au nom de considérations(ce que souligne en retour la fédération russe, qui veut porter l'affaire devant le TAS, et le Kremlin). Cette politisation assumée du football couvait depuis un certain temps.Oui, depuis le début de la crise et de l'invasion russe, les lignes ont bougé. Dans un premier temps, la FIFA a tenté sa tactique habituelle, temporiser, maintenant les sélections russes et biélorusses sous le seul pavillon de leur fédération. Cette astuce si souvent employée n'a pas tenu devant la gravité de ce qui était en train de se dérouler du côté de Kiev et la multiplication des réactions au sein même du monde du football. Puis l'UEFA a délocalisé