Guardiola-Simeone, la guerre des mondes

D'un côté, Pep Guardiola, son jeu de possession et son armada offensive. De l'autre, Diego Simeone, ses guerriers morts de faim et sa rigueur défensive. Le quart de finale entre Manchester City et l'Atlético de Madrid est sans aucun doute l'affiche proposant l'opposition de styles la plus flagrante (et intéressante) à ce stade de la compétition. Deux modèles aux antipodes, qui ne s'étaient plus chamaillés depuis une double confrontation qui avait laissé un goût amer au Catalan au printemps 2016. L'heure des retrouvailles a sonné.

Manchester City Atlético de Madrid Le 05/04/22 à 21h Diffusion sur

Résiste, prouve que tu existes

3 mai 2016. Dernière chance pour Pep Guardiola de ramener la coupe aux grandes oreilles en Bavière, avant de s'envoler pour Manchester. Giflé par le Real Madrid en 2014 et le Barça en 2015, le Catalan a cette fois-ci l'Atlético de Madrid comme ultime obstacle pour rallier la finale. Enfin la bonne ? C'était compter sans la détermination et la hargne desde Diego Simeone., dira Guardiola, comme un aveu d'impuissance face au verrou. Désormais à la tête de Manchester City, le jeune quinquagénaire retrouve ce mardi un homme et une équipe qui ont tout pour le rendre chèvre. Une double confrontation en forme de test de patience et de maîtrise de ses nerfs.Retour en arrière. Dans un Vicente-Calderón en ébullition, Saúl Ñíguez s'offre un slalom mémorable dans l'arrière-garde allemande et s'en va placer le ballon dans le petit filet de Manuel Neuer. Lespréservent bec et ongles ce petit but d'avance, malgré 19 frappes bavaroises, un missile de David Alaba sur la barre et 74% de possession pour le Bayern. Au match… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com