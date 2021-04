Grossesse et sport : top 5 des pratiques sportives recommandées

La grossesse et le sport ne sont pas incompatibles, bien au contraire ! Une activité régulière et adaptée à sa condition permet en plus de se préparer à l'accouchement, de pallier les maux relatifs aux transformations de son corps et les quelques effets indésirables du chamboulement hormonal. Pratiquer une discipline adaptée, de préférence avec l'appui d'un coach sportif favorise un bon équilibre mental, renforce la confiance en soi, et permet de vivre ces quelques mois bien plus sereinement. Toutefois, toutes les activités ne sont pas les bienvenues. Les sports intensifs et qui comportent des risques de chute sont à bannir : arts martiaux, équitation, sports de balle, plongée, ski, alors qu'au contraire les disciplines douces couplées aux précautions qui s'imposent restent indiquées et même conseillées.

La natation : une activité douce et largement accessible

La natation est l'un des sports les plus accessibles, et ce quelle que soit sa condition médicale. Outre ses indéniables effets relaxants et ses vertus anti-stress, elle permet, selon les techniques de nage employées, de faire travailler l'ensemble des muscles et de renforcer son système cardiovasculaire. Associée à un régime alimentaire sain, elle est redoutablement efficace pour prévenir une prise de poids excessive tout ménageant ses efforts. En effet, la portance de l'eau donne la sensation d'être plus légère et facilite les mouvements. La sollicitation des muscles et des articulations est ainsi bien plus douce et pallie le risque de blessures et de différents maux potentiels dus à un entraînement sportif trop intense. Un condensé de bienfaits, idéals pour les femmes enceintes qui souhaitent pratiquer une activité physique régulière et relativement tranquille.

La marche nordique : un sport outdoor revigorant

Bien qu'il soit tout à fait possible étant enceinte de pratiquer les premiers mois quelques heures par semaine la marche traditionnelle, la marche nordique est particulièrement préconisée lorsqu'il s'agit de ménager son dos et pallier les différentes douleurs liées à la grossesse. Elle favorise aussi le travail du système cardio respiratoire, permet de renforcer son endurance et fait travailler ses muscles tout en douceur. En effet, les bâtons permettent de limiter la pression effectuée sur les articulations des genoux et des chevilles, ce qui en fait une activité bien plus douce que toute autre discipline apparentée.

La marche nordique peut se pratiquer à peu près n'importe où, néanmoins, selon le stade de la grossesse, il vaut mieux s'abstenir de choisir des sentiers très escarpés ou des côtes. Un parcours en forêt sur un terrain plat est une excellente initiative et permet de profiter d'un air pur sans trop stresser son corps. Les activités outdoor sont particulièrement indiquées pour les femmes enceintes, dans l'optique de bénéficier d'un apport suffisant en vitamine D, la plupart des individus sédentarisés souffrant d'une carence.

La danse mêle expression artistique à l'activité physique

Danser durant sa grossesse n'est pas donné à toute, mais sauf contre-indication médicale, il s'agit d'une excellente activité pour travailler son équilibre, se détendre et exprimer sa créativité. La musique regorge de bienfaits, elle a des vertus réconfortantes, apaise la douleur, renforce la mémoire et plus généralement procure une sensation de bien-être plutôt enviable. Ainsi, la danse n'est pas qu'un sport qui permet de se maintenir en forme ou de se dépenser. C'est aussi une bonne discipline pour stimuler bébé qui dès les premiers mois a déjà une ouïe très fine. Cependant, toutes les formes de danses ne se valent pas et il faut bien évidemment veiller à éviter tout mouvement brusque qui force trop sur l'abdomen et qui pourrait déclencher un accouchement prématuré. Dans cette optique, il vaut mieux se concentrer sur des séances de danse prénatale, par exemple de Zumba qui n'est pas que l'apanage des salles de fitness.

Le yoga : une pratique millénaire et riche en bienfaits

Le yoga est un excellent remède pour les petits maux de la grossesse comme les nausées, les douleurs dorsales, les bouleversements hormonaux et préviendrait même le diabète gestationnel. Il s'adresse aussi bien aux sportives confirmées qu'à celles qui profitent de leur future maternité pour se lancer dans la pratique d'une activité physique. En plus d'être un allié indéfectible pour la production d'endorphines et pour l'équilibre du système nerveux, il permet de tonifier son bassin et son périnée, de travailler son endurance et sa souplesse et d'améliorer sa posture. Le yoga met aussi l'accent sur la respiration, les techniques de relaxation et la maîtrise de soi. Il est aussi efficace pour développer ses liens avec bébé et partager quelques instants d'intimité.

Cependant, il faut noter que toutes les postures ne sont pas adaptées aux femmes enceintes et qu'avant de s'improviser fervent yogi, il est nécessaire de bénéficier d'un bon coaching et d'apprendre à réaliser correctement les mouvements pour prévenir tout risque de blessure. Il est aussi possible d'opter pour des séances de Pilates, une discipline qui présente quelques similarités avec le yoga, mais qui vise des objectifs légèrement différents et expérimente d'autres techniques pour les atteindre.

La gymnastique : peu de matériel pour de bons résultats

À condition de ne pas insister sur les muscles abdominaux, la gymnastique est une discipline qui peut trouver sa place chez les femmes enceintes. Il existe bon nombre d'exercices qui peuvent être pratiqués à l'aide d'un ballon, sur un tapis de sol et qui finalement en plus de ne requérir que peu d'investissement matériel se prêtent à une activité physique à la maison. Le mieux étant de se faire coacher par un professionnel qui peut le cas échéant corriger les mauvaises postures et créer un entraînement adapté. Les enchaînements lents et les exercices doux sont à privilégier et permettent d'étirer les muscles dorsaux, la colonne vertébrale et les épaules pour diminuer la pression exercée sur le plancher pelvien tout en atténuant les douleurs lombaires et sciatiques. La gymnastique a aussi pour avantage, à travers les exercices de Kegel, d'insister sur le renforcement des muscles du périnée, durement sollicité durant la grossesse et pendant l'accouchement. À ce titre, il est possible de se tourner vers des cours collectifs, souvent bien plus avantageux financièrement qu'un coaching individuel, et qui outre favoriser la motivation sont un vecteur de socialisation.