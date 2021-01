Griffa : " Pochettino va avoir du succès à Paris"

Sans lui, Mauricio Pochettino ne serait pas sur le banc du Paris Saint-Germain. Parce qu'il sait reconnaître une paire de belles jambes, Jorge Griffa, avec la complicité de son " meilleur élève " Marcelo Bielsa, a forgé la destinée du nouveau coach parisien, comme celles de nombreux footballeurs argentins, de Batistuta à Tévez en passant par Heinze ou Banega. À 85 ans, le Maestro, incarnation de l'école de pensée de Newell's Old Boys et incomparable dénicheur de talents, se souvient, observe encore et enseigne toujours. Avec un œil sur le Poche.

"Ses parents nous préviennent que Mauricio est au lit. On va dans sa chambre et là on voit ses jambes. On aurait dit un éléphant ! J'ai dit à Marcelo : Ce pibe ne peut pas mal jouer au football. Avec ses grandes jambes puissantes et ses petits pieds, il doit avoir les caractéristiques que l'on recherche."

Non. Cela s'est vraiment passé comme ça. À l'époque avec Marcelo Bielsa, on parcourait tout le pays à la recherche de joueurs. Un jour, alors qu'on observait des gamins dans un petit village au sud-est de Córdoba, plusieurs personnes viennent nous parler d'un garçon du coin qui apparemment joue très bien. Le problème, c'est qu'il est censé partir à Rosario Central. Ils nous disent son nom : Pochettino. Après avoir vu ce qu'on voulait voir là où nous étions, avec Marcelo, on prend la route pour Rosario, et dans la voiture, il me demande :Je lui réponds :On est arrivé dans son village vers une heure du matin. On a demandé aux gens dans la rue où vivait la famille et on a fini par trouver la maison. Je tape à la fenêtre.nous répond la mère. On se présente. J'étais connu dans la région depuis longtemps. Quand elle me reconnaît, elle me dit que son mari est en train de dormir, mais qu'il va se réveiller. Je lui dis :On entre dans la maison. Ils nous préviennent que Mauricio est au lit. On va dans sa chambre et là on voit ses jambes. On aurait dit un éléphant ! J'ai dit à Marcelo :