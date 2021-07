Griezmann : retour à l'envoyeur ?

En instance de départ au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait bien rebondir chez son ex, à l'Atlético. Un choix qui, si il se confirme, serait un beau clin d'œil à l'histoire mais laisserait un réel regret dans l'aventure catalane du Français.

Option envisagée et envisageable

Au mois de juin, Joan Laporta réitérait sa volonté de ne pas renforcer la concurrence. Traumatisé par la vente de Luis Suárez à l'Atlético de Madrid, le président du Barça n'a cessé de se montrer ferme sur le sujet. Quelques semaines plus tard, la direction barcelonaise semble pourtant avoir fait volte-face et entamé de nouvelles discussions avec les fidèles. Cette fois pour Antoine Griezmann.Le 11 juillet dernier,officialisait les négociations entre le FC Barcelone et l'Atlético concernant le transfert d'Antoine Griezmann. Un choix validé par le principal intéressé, dont les velléités de départ sont passées au premier plan. Mais si l'Angleterre semblait être une destination idéale et logique, la possibilité de ce retour à Madrid s'est vite épaissie. Un choix justifié en partie par des prérogatives familiales, puisque l'entourage du joueur souhaite rester en Espagne. Et si les pourparlers entre les deux clubs n'en sont qu'à leurs prémices, les contours de la transaction sont quant à eux bien dessinés. À trois ans de la fin de son contrat, l'attaquant est ainsi suspendu aux offres de son ancienne formation, bien décidée à le rapatrier.Malgré les réticences des supporters qui gardent en tête sa "trahison", Diego Simeone, lui, n'a cessé de le réclamer, jouant du violon sur. Afin de combler tout ce beau monde, Barcelone réclame dès lors une indemnité avoisinant les 50 millions d'euros, à laquelle s'ajouterait vraisemblablement l'arrivée de Saúl Ñíguez. En conférence de presse, Ronald Koeman a par ailleurs laissé transparaître cette option :. Attendu en joker, Saúl, en perte de vitesse depuis plusieurs mois à l'Atleti, viendrait ainsi grossir les rangs du milieu de terrain catalan. Un apport non-négligeable, comprenant le départ de Carles Aleñá à Getafe et dans une moindre mesure, l'échec de Miralem Pjani?.