Griezmann, le chevalier blanc de l'Atlético

Auteur d'un but et d'une passe décisive face au FC Porto, permettant ainsi à son équipe de prendre le chemin des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Antoine Griezmann a encore rayonné ce mardi soir et prouvé une nouvelle fois son importance au sein de l'Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Une épée plus aiguisée

"Savoir souffrir, c'est ça d'être de l'Atleti"

C'est bien connu, pour battre un dragon - ici portugais - et délivrer la princesse en haut de sa tour, il faut un preux chevalier. Et dans l'aventure desen Ligue des champions, c'est souvent Antoine Griezmann qui se trouve sous l'armure. Le buteur tricolore a grandement participé à la victoire importantissime des siens au FC Porto ce mardi soir (1-3) et disputera les huitièmes de finale de la Ligue des champions en février prochain. L'occasion pour lui de rappeler deux choses : d'abord que même s'il n'est pas encore le grand Grizou qui a quitté l'écurie rouge et blanche en 2019, il reste toujours un élément-clé des différents succès de l'Atlético de Madrid semaine après semaine.Alors qu'on l'attendait bien plus à la construction, surtout suite à la sortie précoce de Luis Suárez sur blessure (13), Antoine Griezmann a fait de l'axe et des trente derniers mètres ses priorités ce mardi soir. Un choix parfaitement corrélé aux plans d'souhaitant solidifier son milieu de terrain pour laisser une totale liberté à ses attaquants de prendre la profondeur. Dans cette situation, Grizou aurait habituellement pris la décision d'enchaîner les courses sur le flanc droit ou gauche de l'attaque. Mais ça, c'était compter sans les apports considérables de Yannick Carrasco, positionné latéral gauche et Marcos Llorente, de l'autre côté, couvrant l'intégralité des couloirs. Pour ne pas gêner ses coéquipiers sur leur terrain de jeu, Griezmann et Matheus Cunha, remplaçant du buteur uruguayen, ont déposé leurs valises en pointe de l'attaque. Le 5-3-2 sans ballon devient 3-5-2 dès les premières secondes de relance ; et quand le champion du monde est systématiquement l'avant-dernier ou le dernier à toucher le cuire dans l'ensemble des occasions des, il y a de belles garanties pour que les filets tremblent.Buteur et passeur face au FC Porto, Antoine Griezmann compte désormais quatre réalisations et une passe décisive en cinq matchs de Ligue des champions cette saison. Soit tout autant que lors de ses seize…