Griezmann, le baromètre

Auteur ce mercredi contre l'Ukraine (1-1) de son 34e pion en Bleu pour égaler David Trézéguet sur les tablettes, Antoine Griezmann a également plongé en seconde période au moment où l'équipe de France coupait le moteur.

Sur les traces de Trezegol... et de Vieira

La France coince face à l'Ukraine

Quand sa carrière en club ressemble à des montagnes russes, c'est souvent lors des trêves internationales qu'Antoine Griezmann retrouve des couleurs. L'Ukraine en était certainement avertie, mais ça n'a pas empêché Georgiy Bushchan de prendre de plein fouet la roquette envoyée par le Blaugrana dès la 19minute, à la lisière des 16 mètres des visiteurs, dans un remake du but de la libération signé Dimitri Payet à l'ouverture de l'Euro 2016. La fin d'une disette de trois rencontres internationales et l'apogée d'un premier acte princier pour Grizou, désireux de venir chercher les ballons très bas et à l'aise dans une fonction à laquelle il n'a pas toujours droit sous le maillot catalan (4 passes clés, 90% de transmissions réussies et 3 dribbles rentrés sur l'ensemble du match).Et un nouveaustatistique passé pour le Mâconnais : avec ses 34 réalisations, le voilà quatrième meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, à égalité avec un certain David Trézéguet (en 87 capes pour Griezmann, et 71 pour l'ancien), Michel Platini étant désormais à sept longueurs. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Didier Deschamps hésite si peu à l'aligner depuis sa prise de fonction : il s'agissait ce mercredi de la 44apparition consécutive du gaucher sous le maillot tricolore, record que détenait en solo Sa Majesté Patrick Vieira (entre 1999 et 2002) jusqu'ici. Depuis un banc contre l'Angleterre en juin 2017 (victoire 3-2), l'ex-n'a pas raté un seul morceau du roman bleu.Mais si les Bleus n'ont pas su tuer ce premier match de qualifications au Mondial 2022, c'est aussi parce que le tout frais trentenaire (depuis dimanche) s'est laissé endormir par le rythme d'une rencontre qui a perdu de sa saveur au retour des vestiaires. Alors que Kingsley Coman continuait d'enchainer les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com