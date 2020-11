Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Griezmann et Messi participent à la démonstration du Barça par Léo De Garrigues (iDalgo) Avec notamment des buts d'Antoine Griezmann et Lionel Messi, le FC Barcelone s'est amusé face à Osasuna (4-0) pour le compte de la 11e journée de Liga. L'ancien toulousain Martin Braithwaite a ouvert le score pour les Catalans avant que Griezmann ne fasse le break d'une somptueuse volée depuis l'extérieur de la surface. Au retour des vestiaires, Coutinho, servi par Griezmann, puis Messi ont inscrit de nouveaux buts. L'Argentin l'a célébré en retirant son maillot sous lequel s'en trouvait un autre : celui de Diego Maradona chez le Newell's Old Boys. Grâce à ce succès, le FC Barcelone grimpe au 8e rang du championnat espagnol, Osasuna reste 15e.